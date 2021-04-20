"Ференцварош" нашел замену Реброву

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Бывший наставник "Истамбула" 47-летний Окан Бурук может заменить Сергея Реброва во главе "Ференцвароша".

Венгерский клуб уже провел переговоры с турецкий специалистом, сообщает Сsakfoci.hu.

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Украинский специалист вскоре должен оформить третье подряд чемпионство с венгерским клубом. Ребров и его окружения после такого триумфа могут решиться сделать следующий карьерный шаг.

Ференцварош "прекрасно понимает ситуацию. Клуб будет рад, если наставник останется, но уже начал поиски вероятного преемника. Фради "уже контактировал с Буруком.

"Ференцарошу" осталось набрать одно очко в четырех матчах, чтобы оформить третье чемпионство подряд. Сергей Ребров работает в Будапеште с лета 2018 года. Контрак украинского тренера действует до лета 2022 года.