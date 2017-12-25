"Фанера над "Камп Ноу": как "Барселона" сотворила исторический камбек с ПСЖ

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Мы продолжаем вспоминать топ-5 самых знаковых спортивных событий уходящего года. Сегодня предлагаем вернуться к историческому противостоянию испанской "Барселоны" и французского ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. А именно - ко второму противостояния команд.

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Встреча состоялась 8 марта в Барселоне. Победу одержали хозяева со счетом 6:1. Результат стал историческим не только благодаря цифрам на табло. Что обычно не часто увидишь на стадиях плей-офф, где развлекать зрителей зрелищем - задача не номер один. "Барселона" стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая создала камбэк и вышла в следующий раунд после проигрыша в первом матче со счетом 0:4.

Шансов на такое чудо перед матчем было не очень много. Каталонцы тогда имели очень большие проблемы в середине поля: потеряли Хави, Алькантару, вынуждены были продать Фабрегаса, который не стал ключевым игроком полузащиты. А Бускетс и Иньеста едва успели восстановиться после травм.

В тот вечер на поле родного "Камп Ноу" вышел единый коллектив, которому уже нечего было терять, кроме своей репутации. И это понимал каждый игрок в форме сине-гранатового цвета

Надежда в сердцах болельщиков "Барсы" теплилась, но не более. Ни после того, как Луис Суарес открыл счет на 3-й минуте, ни после автогола Курзавы на 40-й. Только, когда Лионель Месси в начале второго тайма хладнокровно реализовал пенальти, появились реальные признаки сенсации. И французы, наконец, проснулись, а спустя 12 минут Кавани, казалось бы, морально добил "Барселону", которая перед этим доминировала весь первый тайм и моральную силу которой тренер ПСЖ Унаи Эмери явно недооценил после более чем самоуспокоительного счета в Париже. Но в тот вечер на поле родного "Камп Ноу" вышел единый коллектив, которому уже нечего было терять, кроме своей репутации. И это понимал каждый игрок в форме сине-гранатового цвета. Великолепный матч провели Ракитич, Бускетс, Иньеста. Голкипер Тер Штеген максимально хладнокровно пошел на "таран" с Кавани, когда тот вышел один на один, а на 95-й минуте без колебаний побежал отбирать мяч на половину поля соперника. Ну а Неймар, который позже по иронии судьбы станет героем целой эпопеи с переходом именно в ПСЖ, стал настоящей звездой матча: и за 4-й гол "Барсы" со штрафного на 88-й минуте, и за забитый пенальти спустя 2 минуты. Ну и, наконец, за результативный пас на 96-й минуте на Роберто, который забил и выцарапал для своей команды счастливый исторический билет в 1/4 финала, а для собственных болельщиков - слезы радости.

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Среди присутствующих на матче вип-гостей был также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он наблюдал за игрой в компании бывшего партнера по "Милану" Деметрио Альбертини.

В четвертьфинале жребий свел "Барселону" с будущим финалистом турнира, итальянским "Ювентусом". Каталонцы уступили со счетом 0:3 по сумме двух матчей. В чемпионате Испании "Барса" также проиграла борьбу своему извечному сопернику, мадридскому "Реалу", который к тому же выиграл Лигу чемпионов. По окончании сезона "Барселону" покинул главный тренер Луис Энрике, на место которого пришел Эрнесто Вальверде.