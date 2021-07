Фанаты сцепились в жестокой драке во время финала Евро-2020/21 - видео

Во время финала Евро-2020/21 возникла жестокая драка между болельщиками. Сцепились в подтрибунном помещении стадиона Wembley в Лондоне.

Фанаты напали на зрителей в коридорах между секторами. Соответствующие кадры происшествия опубликовали в Twitter Кайл Глен.

На видео видно, как болельщики в цветах сборной Англии атакуют мужчин в синих футболках. Кроме того, один из фанатов ударил подростка, а парня азиатской внешности били ногами, в том числе по голове, сразу несколько человек.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe