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Фанаты сцепились в жестокой драке во время финала Евро-2020/21 - видео

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Фанаты сцепились в жестокой драке во время финала Евро-2020/21 - видео
Болельщики подрались во время финала Евро-2020/21. Фото: REUTERS

Во время финала Евро-2020/21 возникла жестокая драка между болельщиками. Сцепились в подтрибунном помещении стадиона Wembley в Лондоне.

Фанаты напали на зрителей в коридорах между секторами. Соответствующие кадры происшествия опубликовали в Twitter Кайл Глен.

На видео видно, как болельщики в цветах сборной Англии атакуют мужчин в синих футболках. Кроме того, один из фанатов ударил подростка, а парня азиатской внешности били ногами, в том числе по голове, сразу несколько человек.

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Один из пользователей объяснил в комментариях под видео, что англичане таким образом хотели остановить фанатов, которые незаконно ворвались на стадион. Пытаясь прорваться на финал чемпионата, спровоцировали давку, перепрыгивали через ограждения, сносили заборы.

Матч между Италией и Англией состоялся в воскресенье, 11 июля. Италия одержала победу. Повезло в серии пенальти. Счет основного времени и овертайма игры держался 1: 1.

Один из самых запоминающихся матчей в последней истории сборная Англии сыграла со сборной Италии на Евро-2012 в Киеве. Основное время закончилось вничью – 0:0. В серии пенальти сильнее оказались итальянцы – 4:2. Итальянцы владели инициативой на протяжении всего четвертьфинального поединка Евро-2012 со сборной Англии, которая здорово оборонялась и сумела сохранить свои ворота на замке.

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Комментарии

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12
июля

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