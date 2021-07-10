Англия проиграла Италии в серии пенальти

Матч 1/4 финала Евро-2012 Италия - Англия. Вратарь сборной Англии Джо Харт вступил в жесткое единоборством с итальянским нападающим Марио Балотелли. Фото: Reuters

Сегодня состоится финал Евро-2020. Встретятся сборные Англии и Италии.

Один из самых запоминающихся матчей в последней истории сборная Англии сыграла со сборной Италии на Евро-2012 в Киеве. Основное время закончилось вничью – 0:0. В серии пенальти сильнее оказались итальянцы – 4:2.

Итальянцы владели инициативой на протяжении всего четвертьфинального поединка Евро-2012 со сборной Англии, которая здорово оборонялась и сумела сохранить свои ворота на замке.

Дебют остался за итальянцами, которые могли выйти вперед уже на четвертой минуте. Даниэле Де Росси отважился на удар внешней стороной стопы метров с 25. Мяч полетел по очень странной траектории, и отчаянный бросок Джо Харта уже ничего не решал, однако снаряд врезался в штангу.

Игра шла на встречных курсах, и следующим в центре внимания оказался Руни - он в падении замыкал головой подачу Джонсона, но в противоборстве с Абате не сумел попасть в створ.

В середине тайма вполне мог отличиться Марио Балотелли. Поймав защитников сборной Англии на неудачной попытке создать искусственный офсайд, он убежал на рандеву с Хартом, но успел вернуться назад и Джон Терри, который блокировал выстрел форварда "Манчестер Сити". Сплоховал Балотелли и на 32-й минуте, когда получил шикарную передачу от Антонио Кассано.

Ответ сборной Англии получился очень опасным: с паса Руни, казалось бы, наверняка бил Уэлбек - над перекладиной.

Начало второй 45-минутки также получилось зрелищным. Обе команды старались найти брешь в обороне оппонента, и первый опасный момент выпал на долю Де Росси, который умудрился не попасть в створ метров с пяти. Затем сборной Англии снова откровенно повезло. Балотелли бил в упор и попал прямо в Харта, а оказавшийся первым на отскоке Риккардо Монтоливо запустил мяч выше цели.

Инициатива явно была у "скуадры адзурры", на половине поля которой все чаще стали появляться свободные зоны. Британцы выжидали шанс для кинжального контрвыпада, но его все не было. Ходжсон попробовал освежить нападение, выпустив на поле Энди Кэрролла и Тео Уолкотта. Почти сразу же шанс открыть счет загубил Эшли Янг, из убойной позиции пробивший "по воробьям".

В дополнительное время картина на поле существенно не изменилась - обе команды в первую очередь думали об обороне собственных ворот, надеясь, что именно на их стороне будет удача, если дело дойдет до серии 11-метровых.

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Путевка в полуфинал разыгрывалась в серии 11-метровых, и англичане снова доказали, что в этом компоненте им традиционно не везет. Янг с "точки" пробил в перекладину, удар Эшли Коула отразил Буффон, а решающим стал выстрел Диаманти.