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среда, 07 июля 2021 10:50

Это несправедливо – экс-капитан сборной Испании отреагировал на поражение в полуфинале

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Это несправедливо – экс-капитан сборной Испании отреагировал на поражение в полуфинале
Рамос разочарован вылетом Испании. Фото: Reuters

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Серхио Рамос отреагировал на вылет национальной команды с чемпионата Европы - 2020.

"Грустно и несправедливо. Вы заставили всю страну трепетать и волноваться. Горжусь нашей сборной", - написал Серхио Рамос в Тwitter.

Сборная Испании уступила сборной Италии в полуфинальном матче Евро-2020 - 1:1, 2:4 по пенальти. На 60-й мин. нападающий Федерико Кьеза, подобрав мяч в штрафной, выполнил обводящий удар под дальнюю штангу. На 80-й мин. форвард сборной Испании Альваро Мората закатил мяч в ближний нижний угол ворот. В серии пенальти успешнее оказалась сборная Италии.

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Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который пройдёт сегодня, 7 июля, на "Уэмбли". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Накануне сборная Англии разбила в четвертьфинале сборную Украины – 4:0. Наша команда уже вернулась на родину.

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Дата
07
июля

Как Дания победила Англию

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