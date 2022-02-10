Есть первый положительный допинг-тест в Пекине-2022. Попался представитель Ирана

Иранский горнолыжник Хусейн Савех Шемшаки. Фото: REUTERS

Член олимпийской сборной Ирана горнолыжник Хусейн Савех Шемшаки сдал положительный тест на допинг.

Об этом сообщает официальный сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

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Образец взяли во время внесоревновательного антидопингового контроля 7 февраля 2022 года в Пекине. Результаты сообщила китайская лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Спортсмен был информирован об этом и временно отстранен. Ему запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках или других видах деятельности во время зимних Олимпийских игр-2022.

Иранец имеет право обжаловать решение о временном отстранении. Также спортсмен вправе потребовать анализа пробы B.

Савех Шемшаки был знаменосцем сборной Ирана на открытии Игр в Пекине. Это первый случай с положительным тестом на допинг на Олимпиаде-2022. Ранее была информация, что российские фигуристы попались на допинге, однако официального подтверждения пока нет.