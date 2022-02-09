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среда, 09 февраля 2022 08:53

Золотые награды Олимпиады под угрозой. Российские фигуристы попались на допинге в Пекине

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Золотые награды Олимпиады под угрозой. Российские фигуристы попались на допинге в Пекине
Российский фигурист Марк Кондратюк. Фото: Gettyimages.com/

Сборная Олимпийского комитета России(ОКР) рискует остаться без золотых медалей в фигурном катании.

Еще 7 февраля россияне завоевали "золото" в командном турнире по фигурному катанию. Однако церемония награждения призеров этого старта, запланированная на 8 февраля, до сих пор не проведена, сообщает Inside the Games.

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Это связано с тем, что один из членов победного состава сборной ОКР попался на допинге. Провален был допинг-тест, сделанный еще до старта Олимпиады.

ОКР, Международный олимпийский комитет (МОК) и антидопинговые службы проводят юридические консультации по данному делу.

Кто именно из победного состава сборной ОКР сдал положительный тест – неизвестно. В него входили Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицына, Никита Кацалапов и Камила Валиева.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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Дата
09
февраля

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