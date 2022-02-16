Есть первая долгожданная медаль. Украинцы на Олимпиаде: итоги 12-го дня

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине позади 12-й соревновательный день.

Он стал успешным для Украины. Александр Абраменко оправдал наши надежды и завоевал серебряную награду в лыжной акробатике.

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В слоупстайле не было равных американским фристайлистам. Александер Холл показал первый результат, а Николас Геппер - второй. Компанию на пьедестале им составил швед Йеспер Тьедер.

Горнолыжники соревновались в слаломе. Украинец Иван Ковбаснюк ошибся во время первого заезда и не финишировал. Победил здесь француз Клеман Ноэль, опередивший австрийца Йоханнеса Штрольца и норвежца Себастьяна Фосс-Солевога.

В лыжных гонках спортсмены соревновались в командных спринтах классическим стилем. Юлия Кроль и Марина Анцибор показали в первом полуфинале девятое время, на чем и закончили борьбу. Аналогично выступили и Алексей Красовский с Русланом Переходой, не попав в финал.

У женщин "золото" одержала команда Германии, а у мужчин - Норвегия. Серебряные награды достались шведкам и финнам, а бронзовые - представительницам и представителям ОКР.

Внимательно украинские поклонники биатлона наблюдали за женской эстафетой. Неожиданно слабым звеном команды стала Юлия Джима, демонстрировавшая в Пекине неплохие результаты. Она заработала круг штрафа, из-за чего Украина не претендовала на высокие места. При этом Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Елена Билосюк на трех не использовали ни одного дополнительного патрона.

Эстафету выиграла команда Швеции, вторыми финишировали представительницы ОКР, а третьими - немки.

Александр Абраменко, как уже отмечалось, оправдал возложенные на него надежды. В мужском турнире по лыжной акробатике он завоевал "серебро", уступив лишь китайцу Ци Гуанпу, совершившему безупречный прыжок. Третьим стал россиянин Илья Буров. Еще один украинец Александр Окипнюк стал девятым, не попав в суперфинал.

В шорт-треке разыграли два комплекта наград. Мужскую эстафету на 5000 м выиграли канадцы, за ними финишировали корейцы и итальянцы.

Украинка Ульяна Дуброва в своем четвертьфинальном забеге на 1500 м показала последнее, шестое время и в полуфинал не прошла. Победила на этой дистанции кореянка Чхве Мин Джон, второй стала итальянка Арианна Фонтана, а третьей - нидерландка Сюзанн Схюлтинг.

Бронзовые награды в женском хоккейном турнире завоевала сборная Финляндии. Финал здесь намечен на завтра.

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В медальном зачете лидерство продолжает удерживать Норвегия, завоевавшая уже 13 золотых медалей. Германия является ближайшей преследовательницей с 10-ю наградами высочайшей пробы. Дальше идут США. За ними расположились Китай, Австрия, Нидерланды и Швеция.

Автор: olympics.com Медальный зачет Олимпиады-2022 после 12-го дня

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12-ти дисциплинах.