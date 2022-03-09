Еще две награды для Украины и медальный зачет Паралимпиады после пятого дня

Сборная Украины завоевала две награды в пятый соревновательный день на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.
В среду медали разыгрывались в лыжных гонках в спринте.
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В гонке стоя "бронзу" в копилку Украины положил Григорий Вовчинский. Лишь 1,8 с он проиграл победителю из Франции.
А Оксана Шишкова (гайд Андрей Марченко) стала серебряным призером спринтерской гонки среди спортсменов с нарушением зрения.
Тарас Радь в финале спринтерской гонки сидя показал шестой результат. Пятое и шестое места соответственно заняли Александра Кононова и Людмила Ляшенко в женском спринте стоя.
В медальном зачете Украина пропустила вперед Канаду, которая сегодня завоевала две золотые награды. Лидирует Китай. По общему количеству медалей украинская сборная продолжает занимать второе место.
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