Еще две награды для Украины и медальный зачет Паралимпиады после пятого дня

Сборная Украины завоевала две награды в пятый соревновательный день на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.

В среду медали разыгрывались в лыжных гонках в спринте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два полных подиума и девять медалей. Украина успешно провела четвертый день на Паралимпиаде

В гонке стоя "бронзу" в копилку Украины положил Григорий Вовчинский. Лишь 1,8 с он проиграл победителю из Франции.

А Оксана Шишкова (гайд Андрей Марченко) стала серебряным призером спринтерской гонки среди спортсменов с нарушением зрения.

Тарас Радь в финале спринтерской гонки сидя показал шестой результат. Пятое и шестое места соответственно заняли Александра Кононова и Людмила Ляшенко в женском спринте стоя.

В медальном зачете Украина пропустила вперед Канаду, которая сегодня завоевала две золотые награды. Лидирует Китай. По общему количеству медалей украинская сборная продолжает занимать второе место.

Автор: beijing2022.cn

Паралимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 13 марта. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград.

Сборная Украины соревнуется в биатлоне и лыжных гонках. Представляют нашу страну 20 спортсменов и девять спортсменов-лидеров (гайдов).