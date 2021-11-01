Ермак и Тимощук покупают судей – бывшая жена Тимощука

Навроцкая и Тимощук в Петербурге. Фото: LiveJournal

Надежда Навроцкая – бывшая жена экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука, рассказала, как нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак помогает Тимощуку отсудить их общую недвижимость в Донецке.

"Есть у нас определенное количество совместной недвижимости, она сейчас находится на разделе в украинском суде". Об этом сообщает fanday.net

"Тимощук делает все возможное, я убеждена, покупает или влияет на судей с Ермаком на пару, так что те вообще голову теряют и плодят беспрецедентные решения, очень далекие от закона.

Еще когда у Ермака была адвокатская контора, он занимался этими вопросами для Тимощука. Однажды Ермак даже лично хотел приехать свидетелем со стороны Тимощука, быть в семейном суде (по крайней мере, так заявлял Тимощук) по теме как законы Украины трактовать лучше.

Ермак ‒ это тот самый, что сегодня присосался к Зеленскому, как пиявка, – уточнила Навроцкая.

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Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая семь лет не приезжает в Украину. Она боится, что Тимощук запретит детям покидать территорию страны. Анатолий Тимощук – бывший капитан сборной Украины. Последние 5 лет он работает тренером в России.