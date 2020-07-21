Экс-звезда "Динамо" хочет видеть Луческу новым тренером киевской команды

Тибериу Гиоане выступал за "Динамо" в течение 10 лет. Фото: FOOTBALL.UA

Бывший игрок киевского "Динамо" Тибериу Гиоане хочет видеть экс-тренера "Шахтера" Мирчу Луческу во главе киевской команды.

По словам экс-иигрока, у Луческу есть огромный опыт и он сможет работать с молодыми игроками "Динамо"

"Я хотел бы увидеть Луческу в киевском "Динамо". Это было бы отлично. Он работал в Румынии с "Динамо" и "Рапидом", в Турции с "Галатасараем" и "Бешикташем", почему бы ему не пойти в "Динамо" после работы в "Шахтере"? Сейчас в киевской команде есть прекрасные молодые футболисты ", - сказал Гиоане в интервью sport.ua

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Мирча Луческу 12 лет возглавлял главного соперника "Динамо" в чемпионате Украины "Шахтер". Сейчас румынский тренер без работы.