Экс-соперник Лопеса хочет драться с Ломаченко

Ганский боксер 33-летний Ричард Комми хочет драться против украинского боксера Василия Ломаченко.

Комми мог стать соперником Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе, но проиграл бой за пояс IBF Теофимо Лопесу.

"Я всегда думал, что Лопес был худшим соперником для Комми, чем Ломаченко. Думаю, что Ричард - агрессивный парень с сильным одиночным ударом, который несет настоящую опасность для украинца. Это будет потрясающий бой", - цитирует промоутер Комми Лу Дибелла Boxing Scene.

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18 октября 2020 года Василий Ломаченко проиграл бой Теофимо Лопесу за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе. СМИ сообщают, что следующим соперником украинца может стать японец Масаеши Накатани.