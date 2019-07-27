эксперт рассказал, как "Динамо" играть против "Шахтера"

Капитан "Динамо" Виктор Цыганков пропустит матч через травму

Бывший тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский видит "Шахтер" фаворитом в матче с "Динамо" за Суперкубок.



"Это будет только начало сезона и командам не стоит выкладывать все козыри сразу, - говорит Игорь Петрович. Особенно это касается" Шахтера ". Лига чемпионов еще далеко, пик формы тоже. Другое дело -" Динамо ". Киевлянам за неделю надо будет показать себя во всей красе против "Брюгге". Поэтому динамовцы должны быть быстрыми, но и осторожнее. Потому что никто не захочет получить травму накануне такого ответственного поединка.

Однако, по моему мнению, именно "Шахтер" будет фаворитом встречи. И не потому, что "Динамо" проиграло спарринг "Колоса". Это была другая встреча и другая мотивация. Причина проста - класс игроков "Шахтера" выше чем в "Динамо". Особенно в полузащите и линии атаки. Этот фактор будет определяющим".

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"Шахтер" и "Динамо" определят победителя матча за Суперкубок завтра, 28 июля. В прошлом году киевляне минимально победили 1:0, но проиграли чемпионат и Кубок Украины.