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понедельник, 24 февраля 2020 11:30

Эксперт объяснил, почему Бущан стал основным вратарем киевского "Динамо"

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Эксперт объяснил, почему Бущан стал основным вратарем киевского &quot;Динамо&quot;
Георгий Бущан смог выиграть конкуренцию в начале второй части сезона у Дениса Бойко на позиции голкипера "Динамо". Фото: с отрытых источников

Киевское "Динамо" начало новый год с Георгием Бущан в воротах.

Два предыдущих года основным вратарем киевского клуба был Денис Бойко. Новый сезон он начал в качестве первого номера, но осенью из-за операции на спине выбыл на долгий срок, что позволило Бущан получить свой шанс.

Во время зимних сборов оба вратаря работали полноценно, но и в дальнейшем Бущан остался основным вратарем "Динамо".

"Главная сила Бущана в его психологии, - говорит тренер вратарей Реджеп Йилмаз.- Георгий смог навести порядок в своей голове. Когда вратарь уверен в себе, когда его ничто не отвлекает от футбола, он может достичь много. Для того, чтобы и дальше оставаться основным вратарем "Динамо", Бущан имеет не только выручать команду, но и не допускать ошибок, которые были у него во время первой части сезона ".

На Евро-2020 поедет Бойко

Перспективы Бойко в роли основного вратаря никуда не делись. Он будет иметь шансы вернуть свои займу в течение второй части сезона.

"Бойко попал в классическую ситуацию, для украинских футболистов. После успешных выступлений за" Днепр "у него ничего не получилось ни у" Бешикташе ", ни в" Малаге ". Он был очень мотивирован реанимировать свою карьеру. Стал первым номером родного для себя "Динамо", подписал новый долгосрочный контракт. Куда двигаться дальше? Где брать мотивацию? " - рассуждает эксперт.

Для сборной Украины основным вратарем является Андрей Пятов. В качестве дублера тренерский штаб использует Андрея Лунина, а вот позиция третьего вратаря пока вакантна. В заявку на Евро-2020 претендуют Бойко, Бущан и вратарь "Александрии" Юрий Панькив.

"Поехать на Евро-2020 больше шансов у Дениса Бойко. Он имеет международный опыт. Поэтому в случае чего может помочь сборной. Бущан и Панькив играли только на уровне группы Лиги Европы. Причем их игру на таком уровне трудно назвать совершенными", - заключает специалист.

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Реджер Йылмаз - тренер вратарей. Работал в системе "Бешикташа", "Трабзонспор", одесского "Атлетика". Возглавлял филиал "Бешикташ" в Украине. Предоставляет уроки индивидуальных тренировок для вратарей.

Автор: Сергей Тищенко
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