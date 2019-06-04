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вторник, 04 июня 2019 15:00

Экс-капитан "Динамо" резко высказался по натурализации игроков для сборной Украины

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Экс-капитан &quot;Динамо&quot; резко высказался по натурализации игроков для сборной Украины
Олег Гусев категорически против натурализации игроков в сборную Украины.

Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Гусев рассказал об отношении к натурализации игроков для национальной команды.

"Я против натурализации Мораеса. Я вообще против натурализации. Мы выиграем чемпионат мира, если натурализуем Мораеса? Намного ли больше у нас будут шансы туда хотя бы попасть?

Лучше мы будем через раз попадать на Чемпионат мира, но со своими, чем раз в 10 лет с 4 бразильцами в составе. Как болельщик – я против. Как тренер – есть нюансы. Сейчас я против.

Еще натурализуют Исмаили, Патрика – я вообще перестану матчи сборной Украины смотреть. Зачем мне болеть за сборную Бразилии?" – сказал Гусев в комментарии "Вацко Light".

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Олег Гусев 5 раз выиграл золотые медали чемпионата Украины и 5 раз поднимал над головой Кубок страны в составе киевского "Динамо". Сыграл 98 матчей за сборную Украины. Был участником Кубка мира 2006-го и Евро-2012.



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Дата
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