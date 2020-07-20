Экс-игрока сборной Украины уволили из российского клуба

Дмитрий Парфенов тренировал "Урал" два года. Фото: ФК "Урал"

Российский клуб "Урал" объявил об отставке главного тренера команды Дмитрия Парфенова.

Причиной такого решения стали провальные результаты команды, сообщает официальный сайт клуба.

Вместе с Парфеновым команду покинули его помощники - Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Контракт со специалистами расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В последних 3 матчах чемпионата России "Урал" потерпел 3 поражения, пропустив 9 мячей. Также уступил в полуфинале Кубка России представителю первого дивизиона "Химкам".

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Дмитрий Парфенов является воспитанником одесского футбола. Выступал за "Черноморец", "Днепр", киевский "Арсенал", московские "Спартак" и "Динамо". За сборную Украины провел 18 матчей.