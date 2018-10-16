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вторник, 16 октября 2018 18:51

Экс-игрок "Динамо" рассказал, скучает ли по Киеву

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Экс-игрок &quot;Динамо&quot; рассказал, скучает ли по Киеву
Родольфо, справа, вспомнил выступления в "Динамо". Фото: Soccernews.ru

Бывший защитник киевского "Динамо" Родольфо вспомнил период карьеры в украинском клубе.

"Считаю, что в 2006 году мы хоть и уступили чемпионство Шахтеру, но были лучше. Неправильно судить только по чемпионатам. За два года мы взяли два Кубка Украины и Суперкубок. Это тоже важные трофеи. Динамо и Шахтер - две большие команды, и поныне соревнуются только между собой. и если кто-то побеждает, это всегда заслуженно.

У меня никогда не возникало желания поиграть в составе "горняков". Луческу никогда не предлагал перейти в донецкий клуб, и я и не согласился бы. Я всегда был счастлив в Динамо. Это касается не только футбольной составляющей.

В период выступлений в Динамо я женился на моей любимой Каролине, в Киеве появилась на свет дочь Бренда. Поэтому у меня самые теплые воспоминания о Киеве. Я обзавелся множеством друзей, киевская публика любила меня, президент Игорь Суркис относился как к родному сыну. Эти три года в Киеве подарили три футбольных трофея. Я скучаю по Киеву", - передает слова Родолфо еженедельник "Футбол".

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Сейчас бразилец Родольфо выступает за российский клуб "Ахмат", четыре года карьеры провел в московском "Локомотиве".

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