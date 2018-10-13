Нападающий "Динамо" получил травму и вылетел на длительный срок

Беседин вылетел на неопределенный срок.

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин получил рецедив травмы. У 22-летнего нападающего повторная травма ахиллова сухожилия.

16 октября Беседин отправится в Финляндию на медицинское обследование. После осмотра в местной клинике станет ясно, нужно ли будет хирургическое вмешательство.

Информации о сроках восстановления нападающего пока нет. Но, если форварду придется делать операцию, то в этом году он уже точно не сыграет.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил довызвать форварда "Ворсклы" Владислава Кулача, вместо травмированного Беседина.