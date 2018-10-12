В "Шахтере" посмеялись над игроком "Динамо"

Донецкий "Шахтер" затроллил полузащитника "Динамо" Беньямина Вербича, который подписался на их страницу в Instagram.

Впоследствии Вербич рассказал, что случайно подписался на страницу "Шахтера" в Instagram и попросил прощения у своих подписчиков.

В "Шахтере" решили забавно затролиты Вербича за его поддержку. В комментариях к записи с извинениями они предложили игроку "Динамо" подписаться и на другие паблик-аккаунты донецкого клуба.

"Спасибо за интерес, проявленный нашему клубу. Вы также можете подписаться на официальные страницы" Шахтера "в Facebook, Twitter, YouTube, Telegram и Viber, а также зарегистрироваться на официальном сайте shakhtar.com для получения писем и SMS-сообщений", - говорится в заметке ФК "Шахтер" под постом Вербича.

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Беньямин Вербич перебрался в "Динамо" из "Копенгагена", по некоторым данным, за 5 млн евро.