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пятница, 12 октября 2018 13:03

В "Шахтере" посмеялись над игроком "Динамо"

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Донецкий "Шахтер" затроллил полузащитника "Динамо" Беньямина Вербича, который подписался на их страницу в Instagram.

Впоследствии Вербич рассказал, что случайно подписался на страницу "Шахтера" в Instagram и попросил прощения у своих подписчиков.

В "Шахтере" решили забавно затролиты Вербича за его поддержку. В комментариях к записи с извинениями они предложили игроку "Динамо" подписаться и на другие паблик-аккаунты донецкого клуба.

"Спасибо за интерес, проявленный нашему клубу. Вы также можете подписаться на официальные страницы" Шахтера "в Facebook, Twitter, YouTube, Telegram и Viber, а также зарегистрироваться на официальном сайте shakhtar.com для получения писем и SMS-сообщений", - говорится в заметке ФК "Шахтер" под постом Вербича.

 

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Беньямин Вербич перебрался в "Динамо" из "Копенгагена", по некоторым данным, за 5 млн евро.

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