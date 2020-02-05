Эфиопский стайер умер в 22 года

Эфиопский бегун на длинные дистанции Абади Хадис умер в 22 года, сообщила пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Причины смерти не называются.
Хадис в 2016 году стал самым быстрым среди атлетов U20 на 5 тыс. и 10 тыс. м, показав результаты 13.02,49 и 26.57,88 соответственно. Об этом сообщает "Главком".
В том же году он представлял Эфиопию на Олимпийских играх в Рио, где занял 15-е место на дистанции 10 тыс. м.
Хадис дважды становился третьим на этапах "Бриллиантовой лиги" в 2018 году.
Он также является бронзовым призером чемпионата мира по кроссу 2017 года.
Его последним турниром был чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе, который состоялся в октябре прошлого года.
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Хадис - один из пяти спортсменов в истории, кто пробежал 5 тыс. м менее чем за 13 мин., 10 тыс. м - менее чем за 27 мин., полумарафон - менее чем за 59 мин.
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