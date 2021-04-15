ЕФА хочет отменить правило выездного гола

Правило выездного гола помогло ПСЖ. Фото: REUTERS

УЕФА ведет переговоры об изменении правила выездного гола в своих турнирах.

Руководящий орган европейского футбола не намерен полностью отказываться от правила, но может ограничить его действие до конца основного времени матча. Правило, не будет действовать в овертайме, сообщает The Telegraph.

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Окончательное решение об изменении правил принимается исполнительным комитетом организации.

УЕФА впервые ввел правило выездного гола в сезоне 1965-66 годов. При равном счете преимущество получит команда, которая забила больше голов на чужом поле.

В матчах 1/4 Лиги чемпионов правило выездного гола работодателем ПСЖ пройти "Баварию". По сумме 2-х матчей счет был 3:3, но парижане забили 3 гола в гостях, а мюнхенцев в Париже смогли забить только 1 гол.