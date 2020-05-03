Единственный испанский обладатель "Золотого мяча" отказался возвращаться на родину

Футбол стоит на паузе и неизвестно, будет ли он в этом году. Если так - "Золотой мяч" по итогам года может остаться "вакантным". Рассказываем о тех, кто владел трофеем за почти 65-летнюю историю его существования.

В 1959 году "Золотой мяч" во второй раз завоевал Альфредо ди Стефано. А вот четвертым обладателем престижной награды в 1960 году был испанский полузащитник "Барселоны" Луис Суарес Мирамонтес. Об этом пишет barcamania.com

В 40-х годах в испанской Ла-Корунье не существовало высоких коммерческих построек и блоков многоквартирных домов, выстроенных теперь вдоль проспекта, и жители могли наслаждаться прекрасными видами на Римский маяк, известным также, как "Башня Геркулеса".

Конечно, в период после Второй мировой войны в этом бедном районе было мало обеспеченных граждан. Большинство семей едва сводили концы с концами. Но именно здесь, именно на этих мокрых и ветреных галисийских улицах единственный испанский обладатель "Золотого мяча", великий игрок "Барселоны" и "Интера" делал первые футбольные шаги.

В моменты, когда он не был занят делами в мясной лавке, принадлежавшей его семье, Луис Суарес Мирамонтес, любил играть в футбол. Но стоимость занятий футболом для большинства семей этого района была слишком высока, поэтому маленький Луисито и другие дети должны были делать себе мяч из старых лохмотьев.

Ещё одна проблема, с которой предстояло столкнуться молодым игрокам, была погода. Улицы и пляжи, где они играли, постоянно попадались потокам яростных ветров, дующих с Атлантики. Ветры эти были настолько сильные, что могли вырвать мяч из ног игрока быстрее, чем это сделал бы самый жёсткий защитник. Поэтому командам приходилось подстраиваться и под погодные условия. Игроки зачастую делали по сотне касаний, чтобы добраться до ворот соперника. Именно по этой причине предматчевый бросок монетки с целью определения того, кто будет начинать матч, оказывался самым важным событием дня.

Комбинация самодельного мяча, плохой футбольной обуви и неблагоприятных погодных условий принудила Луиса Суареса отработать высокоточную технику и отличные игровые инстинкты. Даже тогда, когда молодой игрок смог уйти с улиц, чтобы представлять местный футбольный клуб, настоящие футбольные мячи были большой редкостью. Впрочем, как и обувь: ему приходилось постоянно латать дырки на старых ботинках — купить новые было очень дорого.

В 1952 году Луис Суарес в конце концов перебрался в молодёжку городской команды, выступавшей в Примере — "Депортиво Ла-Корунья". Галисийский клуб наслаждался отличным периодом своей истории. Основных поводов для радости было два: хорошее выступление в высшем испанском дивизионе и новенький, только что построенный на месте старого поля, домашний стадион.

Всего двумя годами ранее "Депор" под руководством аргентинского тренера, Алехандро Скопелли занял второе место в лиге, уступив всего лишь одно очко мадридскому "Атлетико", ставшему в том сезоне чемпионом. Сразу после прибытия в клуб Скопелли основал молодёжную футбольную команду, Луисито как раз и пригласили в новую структуру клуба. Сначала его отдали в аренду в "Фабрил Сосьедад Депортива", выступавший в низших испанских дивизионах. Позже Суарес выведет команду в третий дивизион, и после единственного сезона там присоединится к старшей команде. На тот момент испанцу было 18 лет.

Луис Суарес не стал своим в "Барселоне"

В то время как Луисито мог наслаждаться такими роскошными вещами, как настоящие футбольные бутсы, спортивный костюм и горячий душ, условия для тренировок по-прежнему были плохими. Занятия проходили на мокром, грязном поле, дули те же яростные ветры. Разумеется, такие, практически, родные условия были не помехой для Суареса.

Луис Суарес провёл в футболке клуба из родного города всего 17 матчей. Самой значительной и яркой стала гостевая победа против хихонского "Спортинга" со счётом 2:3, где его и заметил спортивный директор "Барселоны" Энтони Тамбурини. Отметим, что дебют юноши на высшем уровне состоялся именно в игре против "Барсы", в том матче каталонцы под руководством Эленио Эрреры одержали победу со счётом 6:1, но главным было то, что тренер обратил внимание на молодого испанца.

Его значение для "Барсы" было так велико, что Ди Стефано прозвал Суареса Архитектором

В то время "Барселона" была заинтересована в покупке уругвайского нападающего Дагоберто Молла, выступающего за "Депортиво", но после увиденной в Хихоне игры, Тамбурини настаивал на том, чтобы молодой полузащитник был включён в сделку. Каталонцы в конце концов расстались с 800 тысяч песо, приобретя обоих игроков.

После завершения трансфера Суарес выступал за "Эспанья Индустриал" — фарм-клуб "Барсы" до того, как через год присоединился к основной команде. Во время своего пребывания на "Камп Ноу" Луисито зарекомендовал себя как креативный полузащитник, обладающий хорошим голевым чутьём. Он помог клубу завоевать два чемпионских звания, два Кубка Генералиссимуса и два Кубка Ярмарок (предшественник Кубка УЕФА). Он играл вместе с такими личностями как Ладислао Кубала, Золтан Цибор, Шандор Кочиш, Рамальетс и Эваристо. Тренировался он под началом вышеупомянутого Эленио Эрреры, который в последствии стал его хорошим другом и наставником.

Заслуги Суареса в "Барселоне" были столь велики, что в 1960 году его признали лучшим игроком года в Европе. И по сей день он остаётся единственным испанцем, завоевавшим "Золотой Мяч" (Ди Стефано имел испанское гражданство, но рождён был всё же в Аргентине). Всего он был номинирован на премию восемь раз, заняв второе место в 1961 и 1964 годах, и третье в 1965 году. Его значение для "Барсы" было так велико, что Ди Стефано прозвал Суареса "Архитектором".

В 1961 году Архитектор провёл один из последних матчей за каталонский клуб. Это был финал Кубка Европейских Чемпионов против "Бенфики" под руководством Гутмана на стадионе "Ванкдорф" в Берне. Несмотря на то, что "Барса" вышла вперёд на 21-й минуте, благодаря голу Шандора Кочиша, в начале второго тайма счёт был уже 3:1 в пользу "орлов". Гол Золтана Цибора на 75-й минуте подарил каталонцам надежду, но дожать соперника им не удалось.

Вскоре после этого, "Барселона" приняла рекордное на тот момент предложение в размере 250 миллионов лир из итальянского "Интера", который готов был отдать такие сумасшедшие деньги за этого звёздного футболиста. Решение "Барсы" продать его было спровоцировано долгами, накопленными в результате строительства нового стадиона. В то время сумма этой сделки затмила предыдущий рекорд в размере 165 миллионов лир, которые "Ювентус" выплатил "Ривер Плейту" в 1957 году за Омара Сивори.

Заслуги Луиса Суареса в "Интере" невозможно переоценить. Немногие игроки в сегодняшнем футбольном мире могут мечтать о таком успехе. В своём втором сезона за клуб (1962/63) он стал чемпионом Серии А, дважды повторив это достижение в сезонах 1964/65 и 1965/66. Он помог клубу завоевать Кубок Европейских Чемпионов в сезонах 1963/64 и 1964/65, а также Межконтинентальный Кубок в 1964 и в 1965 годах. Всё это было достигнуто под руководством бывшего тренера "Барселоны", Эленио Эрреры, который возглавил "нерадзурри" в 1960 году.

На вручении "Золотого мяча-1960"

Вскоре после первого титула обладателя Кубка Европейских Чемпионов в 1964 году, Луисито в составе сборной Испании стал победителем Евро-1964. Пятью годами ранее, в 1959 году, Луис Суарес стал самым результативным бомбардиром в истории Испании, добившись этого звания в матче против Польши (игра закончилось со счётом 4:2 в пользу испанцев).

Спустя несколько лет после перехода в "Интер", Суарес вернулся в Барселону, чтобы провести товарищеский матч. Каждый раз, когда он касался мяча, толпа негодовала, что вызвало сердитую реакцию игрока. Откровенно говоря, он полноценно так и не перебрался в Каталонию и очень тосковал по родине. Да ещё и испанская пресса подливала масла в огонь, постоянно сравнивая Суареса с Кубалой, любимцем местной публики. В Милане же всего этого не было. Позже Луисито признается, что он чувствовал себя "итальянцем, родившимся в Испании".

Анализируя время, проведённое в "Интере", следует отметить, что Эленио Эррера, известный в Италии как "Иль Маго" (маг), очень эффективно выстроил команду вокруг испанца. Суарес стал располагаться на поле глубже, что позволило полузащитнику строить игру команды (с Суаресом будут сравнивать Андреа Пирло). Конечно, он стал представлять меньшую опасность для ворот соперника, чем это было раньше, но общее командное преимущество, которое приносило такое тактическое перестроение, определенно того стоило.

Его влияние на партнёров также было очень велико. Перед финальным матчем против "Реала" в рамках Кубка Европейских Чемпионов в 1964 году Суарес заметил, что многие из его партнёров с трепетом смотрели на Ди Стефано в тот момент, когда команды находились в тоннеле, ожидая выхода на поле. Даже среди профессиональных игроков человек, известный как "белокурая стрела", считался легендой и кумиром. Луисито посчитал, что его товарищи совсем не сосредоточенны на предстоящем матче, после чего он начал кричать на них, чтобы вывести одноклубников из локального транса.

Позже Луисито признается, что он чувствовал себя "итальянцем, родившимся в Испании"

Конечно, Суарес не мог позволить своим товарищам отвлекаться на что-то, кроме предстоящего матча. "Милан", выигравший трофей в прошлом году, разочарование от проигранного в 1961 году финала за "Барселону" — всё это помогло "Интеру" вместе со своим лидером уверенно обыграть "Мадрид" со счётом 3:1. Через год итальянцы снова поднимут трофей над головой, обыграв "Бенфику" — матч, прошедший на "Сан-Сиро" закончился со счётом 1:0 в пользу "Интера".

В общей сложности Суарес провёл в "Интернационале" 10 сезонов, после чего в 1970 году отправился в "Сампдорию". Он выступал за новую команду три года, а затем повесил бутсы на гвоздь. С футболом он, конечно, не расстался. Впереди его ждала двадцатилетняя карьера в качестве тренера — "Депортиво", "Интер" и национальная сборная Испании.

После выхода на пенсию он, раньше так сильно привязанный к родине, не вернулся в Испанию, предпочитая вместо этого остаться в Милане, месте, которое Суарес теперь считает своим домом. Однако, он не потерял связь со своими корнями. Луис Суарес постоянно приезжает в Ла-Корунью, в которой его племянники до сих пор живут в том доме, где родился великий испанский футболист.

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В 1980-90-ых годах Суарес был тренером сборной Испании, а также возглавлял итальянский "Интер".