"Джошуа интересует только одно: размазать Усика в реванше" - промоутер

Британский боксер Энтони Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Стали известны последние новости по поводу организации боя-реванша между экс-чемпионом британцем Энтони Джошуа и его обидчиком украинцем Александром Усиком.

О новых нюансах рассказал один из руководителей компании Matchroom Boxing Фрэнк Смит.

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"Работаем. Нужно помнить о том, что при планировании события такого масштаба есть много деталей, которые нужно согласовать. Нужно больше времени. Сейчас мы прорабатываем все варианты. Думаю, в ближайшие две-три недели что-то уже прояснится.

Есть несколько вариантов того, где мы можем провести реванш. Британия - один из них. Но хорошо хотя бы то, что у нас остался только один фокус - реванш с Усиком. Все эти отступные и разговоры по ним... Поймите, наша работа - обеспечить клиента вариантами. Но приоритетом Джошуа всегда был незамедлительный реванш с Усиком.

Почему никто не отдаёт должное Джошуа за то, что он дрался с Усиком, а не отказался от пояса? За то, что он всегда дерётся с лучшими из лучших? Джошуа интересует только одно: размазать Усика в реванше и вернуть свои титулы", - цитирует Смита vRINGe.com со ссылкой на YouTube-канал Boxing Social.

В сентябре в Лондоне Джошуа уступил Усику единогласным решением судей, потеряв титулы WBA Super, IBF и WBO. Ожидается, что весной 2022 года боксеры проведут реванш.