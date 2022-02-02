Промоутер Усика назвал дату реванша из Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал, когда ждать реванша между его подопечным и эксчемпионом Энтони Джошуа.

По словам Красюка, поединок состоится в конце мая начале июня 2022 года.

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Когда проходят промоутерские торги, промоутер делает ставку с общей суммой гонораров и указывает три вероятных дата и три вероятных места проведения. Промоутер не может отойти от этих трех опций. От страны проведения зависит и процент распределения гонораров.

Что касается Усик – Джошуа, то конец мая – начало июня – очень вероятная дата", – сказал Красюк в комментарии каналу "ТАЙК МАЙСОН" на YouTube.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.