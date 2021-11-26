Джошуа хочет заставить Усика сдаться в реванше

25 сентября на стадионе в Тоттенхеме, Великобритания, украинский боксер Александр Усик победил по единогласному решению местную звезду Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы по трем основным версиям. Спустя месяц после своего поражения, 26 октября, британец дал воинственное интервью, в котором пообещал показать совсем другое бойцовское мышление в матче-реванше. Его планируют провести весной следующего года.

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– Я устал проигрывать, с меня хватит, – заявил Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV. – Против Усика я выбрал неправильный стиль. Сейчас у меня на уме только одно – война, убийство, прикончить его. Вот такое нужно настроение. Никакой скромности. Я думаю об убийстве Усика. Хочу сделать ему больно, размазать по конвасу. Я взбешен. Собираюсь избить этого парня и довести его до того состояния, когда он захочет сдаться.

Усик спокойно отреагировал на желание оппонента действовать более жестко и агрессивно в реванше.

– Если это так, то здорово. Я буду рад испытать эту сторону Джошуа. Я уверен, что это будет еще одно блестящее сражение, - отметил украинский боксер.

Энтони Джошуа сомневается, что его многолетний наставник Роб Маккрекен сможет изменить его в короткий срок, сделать его "бойцовским псом". Потому он в поисках нового тренера. Выбирает среди американцев. Уже встречался с Ронни Шилдсом, Робертом Гарсией, Вирджилом Хантером и Эдди Рейносо. Вероятно, кто-нибудь из них будет готовить его к повторному бою с Усиком.

Джошуа следует завязать с боксом в случае повторного поражения

Промоутер украинского чемпиона Александр Красюк считает грядущий бой-реванш последним шансом для Джошуа. Он убежден, что в случае повторного поражения у карьеры британца уже не будет будущего и ему стоит завязать с боксом.

Матч-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен состояться до 25 апреля 2022 года. В средине декабря стороны должны принять решение о месте проведения боя. Называют Великобританию, Украину и страны Среднего Востока.