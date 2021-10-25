Усик вернул титулы Кличко в Украину

Александр Усик (слева) победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Фото: getty images

25 сентября на Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне в Великобритании украинский боксер Александр Усик сотворил сенсацию, уверенно победив местного фаворита Энтони Джошуа. На кону стояли чемпионские титулы по трем основным версиям в супертяжелом весе. Именно те титулы, которые в апреле 2017 года Джошуа отобрал у многолетнего гегемона тяжелого веса Владимира Кличко.

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Джошуа проиграл бой тактически, пытаясь перебоксировать Усика - одного из самых технически одаренных боксеров современности. Когда это не получилось, у британца не было плана Б. Ключевыми стали последние четыре раунда, которые забрал украинец и склонил чашу весов в свою пользу. В финальном раунде он едва не добил крайне истощенного британца, но тот выстоял. Все судьи отдали победу Усику - 117:112, 116:112 и 115:113.

Вероятно, в марте следующего года соперники встретятся в матче-реванше. Такая опция была прописана в контракте на первый бой в случае победы украинского претендента. Вскоре после поражения Джошуа активировал эту опцию.

Небольшим фаворитом повторного боя Усик - Джошуа специалисты считают нынешнего обладателя трех поясов. Джошуа понимает, что перед реваншем необходимо кардинально что-то изменить. И он отправился в США, чтобы найти тренера, который поможет ему победить украинского чемпиона.

"Нуждается ли Джошуа в новой тренировочной среде? Я думаю, ему нужна новая энергия, - отметил промоутер британского боксера Эдди Хирн. - Он хочет гарантировать себе победу в реванше и сделает для этого все возможное".

В то же время Хирн отметил, что Джошуа пока не ушел от своего многолетнего наставника Роба Маккракена и пока не решил, будет ли работать с другим тренером.

Джошуа может нанять любого тренера, но это не поможет ему победить Усика

"Думаю, Джошуа может нанять даже шесть тренеров, - убежден американский промоутер Боб Арум. - Он может получить Бадди Маккгирта или Роберта Гарсию. Джошуа может нанять любого тренера, но это не поможет ему победить Усика. Александр слишком быстрый для него и умный. Джошуа потребуются годы, чтобы научиться драться против левши. Мое мнение неизменно - Усик в следующем бою победит Джошуа еще жестче, независимо от того, кто будет его тренером.

Александр Усик провел на профи-ринге 19 боев - все выиграл, 13 раз нокаутом. Он третий боксер в истории после американца Эвандера Холифилда и британца Дэвида Хэя, который стал чемпионом мира в первом тяжелом и супертяжелом весовых категориях.