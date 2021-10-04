В следующем году Усик может повторить достижение Леннокса Льюиса

Александр Усик перешел в супертяжелый вес в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

25 сентября украинский боксер 34-летний Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе и получил три из четырех чемпионских пояса.

Украинский боксер единогласным решением судей победил Энтони Джошуа.

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"Победа Усика над Джошуа потрясла королевскую весовую категорию и перетасовала все карты. Следующим крупным сражением в этом весе третья встреча между Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. На кону этого поединка, который состоится 9 октября, будет титул WBC - четвертый, недостающий Александру Усику для абсолютного чемпионства в своей второй весовой категории. И именно на этот титул нацелен украинец. Но сначала он должен выполнить условие контракта на бой с Джошуа - дать ему право на немедленный матч-реванш. Он может произойти в феврале-марте следующего года. И именно 2022-го самая престижная весовая категория может получить первого абсолютного чемпиона мира с апреля 2000-го, когда британца Леннокса Льюиса лишили титула Всемирной боксерской ассоциации за отказ встречаться с обязательным претендентом, американцем Джоном Руизом. Если Усик повторно победит Джошуа, то сможет посягнуть на еще одно достижение в карьере. И он уже ничем не способен удивить, потому что победой над Джошуа доказал, что для него в боксе нет невозможного", - написал журналист Василий Танкевич.

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