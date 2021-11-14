Джеко не сыграет против Украины

Джеко травмировался в матче с "Миланом". Фото: Reuters

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко пропустит заключительный матч группового этапа отбора на Кубок мира-2022 против национальной команды Украины.

35-летний нападающий не восстановился полностью от травмы, а поскольку боснийская команда потеряла шансы на выход на ЧМ, то нет необходимости задействовать игрока.

Футболист вернется в расположение "Интера".

"Нам всем было плохо после проигрыша Финляндии. Мы быстро учимся на поражениях. Надеюсь, мы научились чему-то, что поможет нам не повторять подобных ошибок в будущем.

Нужно продолжать работать и верить в свои силы. Уверен, в таком случае мы сможем достичь хорошего результата", – сказал Джеко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок лондонского "Арсенала" не будет играть против Украины

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября в 21.45. Сборной Украины только победа может подарить надежду на продолжение борьбы за путевку в Катар.