Две украинки остались без медали в беге

Рыжикова не смогла прыгнуть выше головы. Фото: ФЛАУ

Сегодня ночью 4 августа состоялся финал Олимпиады в беге на дистанцию 400 метров с барьерами среди женщин.

Украинка Анна Рыжикова с результатом 53.48 заняла итоговое пятое место. Виктория Ткачук с личным рекордом 53.79 – шестая, а победительницей стала американка Сидни Маклафин с новым мировым рекордом в 51.46.

В квалификации Рыжикова показала время 54,23 с и вышла в финал с 7-го места, Ткачук вышла финал с 8-го места, показала время 54,25 с.

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