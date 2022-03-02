Два легионера не намерены возвращаться в "Динамо"

Легионеры "Динамо" Карлос Де Пена и Витиньо не хотят возвращаться в Украину.
Игроки уже приступили к поиску новых клубов, сообщает Portal do Colorado.
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Определенный интерес к Витиньо проявляет "Интернасьонал", готовый договариваться с вингером, если тот самостоятельно сможет уладить вопрос по контракту с "Динамо". Бразильский клуб может взять Витиньо в аренду или оформить с ним договор как со свободным агентом.
Де Пена заявил, что больше никогда не вернется в Украину, несмотря на действующий контракт с киевлянами, рассчитанный до 31 декабря.
Де Пена выступал за Динамо с начала 2019 года. Игрок перешел в команду в статусе свободного агента.
Витиньо присоединился к "Динамо" летом 2021 года. Киевляне заплатили за бразильца €6 млн.
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