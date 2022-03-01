"Румыния, Польша и Венгрия готовы принимать матчи УПЛ" - Луческу

Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо"

Матчи чемпионата Украины по футболу могут проводить за пределами нашей страны из-за войны с Россией.

Об этом сообщил главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, информирует La Gazzetta dello Sport.

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"Да, такое предложение есть. Румыния готова, Польша и Венгрия тоже. Чеферин (президент УЕФА - Gazeta.ua) думает об этом. Если будет желание - организовать это не составит труда", - сказал румынский специалист.

Луческу надеется, что будет достигнута договоренность между политиками, и войну удастся остановить.

"Первая необходимость: не дать другим людям умереть. Такой трагедии никто не ожидал. Украинцы слушали Владимира Путина и думали, что это словесные угрозы. Когда откроются глаза на причиненный ущерб, возможно, они остановятся. Теперь давайте подумаем о мире, потом подумаем и о футболе", - добавил Луческу.

УАФ приостановила проведение всех футбольных соревнований в Украине. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.