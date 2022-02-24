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четверг, 24 февраля 2022 16:46

УАФ приостановила проведение всех футбольных соревнований в Украине

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УАФ приостановила проведение всех футбольных соревнований в Украине
Дом футбола в Киеве. Фото: УАФ

Исполнительный комитет УАФ принял решение о соревнованиях по футболу на территории Украины в условиях военного положения.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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"Учитывая принятие Верховной Радой Украины решения о введении режима военного положения на всей территории Украины, исполнительный комитет УАФ решил приостановить проведение всех соревнований по футболу всеукраинского, областного, районного и городского уровней во всех возрастных категориях на всей территории Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что решение о продлении турниров будет приниматься отдельно.

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы.

По всей Украине ввели военное положение.

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Дата
24
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