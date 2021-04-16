Дубль 19-летнего форварда помог "Динамо" победить "Шахтер"

В матче 22-го тура чемпионата Украины среди молодежных команд "Динамо" победило "Шахтер" - 2:0.
Дубль оформил форвард киевлян 19-летний Владислав Ванат. Наставник команды Мирча Луческу брал его на зимние сборы команды.
Динамовский форвард использовал ассисти Даниила Скорко и Назара Волошина и забивал в середине каждого из таймов.
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В составе динамовцев за дубль сыграли игроки первой команды - "Микаэль Дуелунд, Клейтон и Ахмед Алибеков. "Горняки"играли молодежью.
Тайсон, которого перевели в молодежную команду из-за дисциплинарных санкций, участия в матче не принимал. Бразилец наблюдал за игрой с трибуны.
После победы динамовцы вышли на первое место и опережают "Шахтер" на 2 очка. "Динамо" еще одну игру в запасе.
Основные команды проведут свой матч 17 апреля на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:30
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