Луческу будет играть на ничью - Сабо о матче "Шахтер" - "Динамо"

Йожеф Сабо 3 года возглавлял сборную Украины. Фото: телеканал "Футбол"

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что в матче "Шахтер" - "Динамо" Мирча Луческу будет играть на ничью.

Наставник "Динамо" сильнее своего визави в опыте, потому построит рациональную игру.

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"Луиш Каштру - пожилой тренер, но он такие серьезные команды не принимал. Он с молодежью работал в Португалии, был помощником в Пауло Фонсеки (вместе работали в "Порту" - Gazeta.ua). Какой-то, конечно, опыт есть, но такого, как у Луческу - нет. Это старый волк, который прошел все, работая в Италии, в Турции, у себя на родине в Румынии и у нас в Украине.

Это опытный человек, и он понимает, что нужно не проиграть. Для него ничья - это очень хорошо. И он будет пытаться добиться этого. Если ему повезет, то он выигрывает, и тогда гандикап будет 10 очков", - сказал Сабо в эфире телеканал "Футбол".

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 17 апреля на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:30. В турнирной таблице команда Луческу преобладает "горняков" на 7 очков за 5 туров до окончания чемпионата.