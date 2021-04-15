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четверг, 15 апреля 2021 14:59

Суркис поделился ожиданиям от матча "Шахтер" - "Динамо"

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Суркис поделился ожиданиям от матча &quot;Шахтер&quot; - &quot;Динамо&quot;
Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: Александр Попов

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что его команде не требуется дополнительное настройки на матч против "Шахтера".

Динамовцы попытаются приблизиться к чемпионству в матче против прямого конкурента.

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"Будет обычная игра между "Динамо" и "Шахтером". На этот матч настраивать не надо. Во все времена, кто бы ни тренировал команды, это принципиальный матч между двумя сильнейшими украинскими командами. Поэтому он будет принципиальным как для "Шахтера", так и для нас", - сказал Суркис в эфире телеканала "Футбол".

"Шахтер" и "Динамо" сыграют в матче 22 тура УПЛ 17 апреля. Начало игры в 19:30.

В турнирной таблице киевляне опережают "горняков" на 7 очков за 5 туров до окончания чемпионата.

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15
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