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четверг, 15 апреля 2021 21:00

Эксперт рассказал, почему Тайсон не хочет играть за "Шахтер"

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Эксперт рассказал, почему Тайсон не хочет играть за &quot;Шахтер&quot;
Тайсон не видит своего будущего в "Шахтере". Фото: ФК "Шахтер"

33-летний Тайсон переведен в молодежную команду "Шахтера" после домашнего матча Лиги Европы против "Ромы". Бразилец не захотел выходить на замену по ходу игры.

Контракт Тайсона действует до лета 2021 года. Футболист не скрывает, что не хочет больше играть за "Шахтер" и планирует вернуться в Бразилию.

По сообщению СМИ один из лидеров "Шахтера" уже согласовал контракт на 2 сезона со своим родным клубом - "Интернасионал".

Главный редактор футбол Артем Франков рассказал о причинах демарша бразильца и оценил его выступления в чемпионате Украины.

В чем суть проблем Тайсона с "Шахтером"?

В бразильца длительный конфликт с донецким клубом, который начался с момента, когда его не отпустили в "Рому" еще при предыдущем тренера Паулу Фонсеке. Это вызвало недовольство игрока.

Некоторое время футболист не выдавал свои эмоции, но в непростое для клуба момент устроил демарш. "Шахтер" переоценил профессионализм Тайсона в этом вопросе. Не оценил по злобу, которую затеял игрок на клуб. То, что произошло сейчас, это рецидив предыдущей истории.

"Шахтер" не любит выносить конфликты в публичную плоскость. Если это стало известно общественности, то действительно между клубом и игроком состоялись необратимые события.

Тете и Манор Соломон не стали заменой Тайсону и Марлосу

Стоило отпустить Тайсона ранее и не доводить ситуацию до крайности?

У Тайсона зарплата огромная по меркам УПЛ (3 млн. евро в год - gazeta.ua). "Горняки" должны избавляться от таких игроков при первой возможности. Так работает бизнес-логика. Нет смысла держать и футболистов, которым уже за 30 лет.

Я не понимаю, почему "Шахтер" мертвой хваткой вцепился в Тайсона. Бразилец - не симпатичный человек в командном взаимодействии. Он пересидел на месте. Не ушел, когда клуб за него мог получить хорошие деньги и приобрести замену. По мнению "горняков" Тайсон является незаменимым игроком и его уход снизит уровень команды.

Станет отсутствие Тайсона потерей для команды?

В нынешнем состоянии Тайсон не приносит команде никакой пользы. Это подтверждает его статистики результативности в текущем сезоне, где он только 2 гола.

Есть ли замена Тайсону на позиции атакующего полузащитника?

Сейчас трудно оценить, в какую игру играет "Шахтер". Накануне у них был матч против "Мариуполя", с которого не можно сделать выводы.

В клубе есть свои расчеты. Все футболисты, которые были приобретены за последнее время, не достигли успеха. В "Шахтере" считали, что Тете и Манор Соломон будут заменой Тайсону и Марлос. Но пока этого не произошло.

Это не единственная проблема. В текущем сезоне начал сдавать уже возрастной форвард Жуонир Мораес. Никакой замены ему нет. Похожая ситуация с Тарасом Степаненко, который незаменим.

"Горняки" сами загнали в ситуацию, когда Тайсон и Марлос стали незаменимы. Другие игроки поверили, что без них никак.

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Тайсон в Украине более 10 лет. Как вы оцените его выступления?

Большое счастье украинского чемпионата, что в нем были и есть такие футболисты-легионеры. При всех его недостатках -это игрок с фантастичными качествами.

Какое место которое в истории "Шахтера" займёт Тайсон?

В "Шахтере" его не росто выделить, потому что в составе команды за последние годы играла целая плеяда звездных футболистов. Они смогли достичь успеха в европейских ведущих клубах, или были проданы за большие деньги - Виллиан, Фернандиньо, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра.

Тайсон перебрался в "Металлист" летом 2010 года из бразильского "Интернасионал". За 3 года стал игроком "Шахтера" за € 16 млн. С "горняками" выиграл 6 раз чемпионат и 5 раз Кубок.

Был капитаном команды после ухода из клуба Дарио Срны в 2017 году, но в 2020 капитаном стал Андрей Пятов.

Имеет в своем активе 7 матче и 1 гол в составе сборной Бразилии.

Автор: Сергей Тищенко
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15
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