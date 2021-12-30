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четверг, 30 декабря 2021 11:10

Довбик рассказал, почему никогда не поедет играть в Россию

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Довбик рассказал, почему никогда не поедет играть в Россию
Артем Довбик играет за "Днепр-1" с начала 2020 года. Фото: ФК "Днепр-1".

Форвард сборной Украины и Днепра-1 24-летний Артем Довбик исключил возможность переезда в чемпионат России.

По словам нападающего, для него очевидна ситуация, которая сложилась между Украиной и Россией.

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"Я очень люблю свою страну. Здесь вырос, стал тем, кем есть. Да что там говорить – это моя родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили на украинском языке. Вернее, суржиком, но это не столь важно.

Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, отец сразу набрал и спросил: "Я что-то не понял?"

Даже не рассматриваю следующие варианты. Я люблю Украину и прежде всего хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", – сказал Довбик в комментарии zbirna.com.

Артем Довбик является уроженцем Черкасс. Играл за местный "Днепр". Выступал за "Днепр", "Зарю" Бельцы, датские клубы "Митьюлланд" и "Сеннерйокс". С 2020 года выступает за "Днепр-1".

Выступал за юношескую и молодежную сборную Украины. За национальную команду провел шесть матчей и забил два гола. Трансфермаркет оценивает футболиста в €5 млн.

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Дата
30
декабря

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