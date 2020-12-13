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воскресенье, 13 декабря 2020 10:23

Дом Паоло Росси ограбили во время похорон футболиста

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Дом Паоло Росси ограбили во время похорон футболиста
Паоло Росси, фактически, в одиночку выиграл Кубок мира-1982 Фото Global Look Press

Грабители ворвались в дом легенды итальянского футбола Паоло Росси

Преступники ворвались в дом Росси во время его похорон и украли личные вещи, в том числе часы. Жена Росси обнаружила пропажу после того, как вернулась с похорон.

Полиция ведет расследование и занимается сбором доказательств на месте происшествия.

Бывший нападающий сборной Италии Паоло Росси был похоронен в Виченце. Он умер в возрасте 64 лет от рака легких.

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На Кубке мира-1982 Росси с 6 голами стал лучшим бомбардиром и помог итальянцам выиграть турнир. Он сделал хет-трик в матче с Бразилией (3:2), отметился дублем в полуфинале против Польши (2:0), а в финале забил гол в ворота ФРГ (3:1). Также в 1982 году Росси получил "Золотой мяч".

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