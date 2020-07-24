Дом игрока "Ливерпуля" ограбили

Дом Фабиньо ограбили во время празднования чемпионства. Фото: gettyimages.com

Дом полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо ограбили.

Инцидент произошел, когда команда праздновала получение чемпионского титула, сообщает Liverpool Echo.

Преступники попали в дом, когда никого не было дома. Владельцы вернулись домой утром 23 июля и обнаружили, что дом ограблен.

Предполагается, что преступление произошло между 15:00 22 июля и 4:00 23 июля.

Были украдены несколько украшений, а также автомобиль Audi RS6. Позже машину обнаружили и вернули владельцу.

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Это не первый случай ограбления квартиры одного из игроков "Ливерпуля". До этого жертвами преступников становились Садио Мане, Деян Ловрен и Фирмино.