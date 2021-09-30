"До первого гола играли хорошо" - Луческу прокомментировал разгром от "Баварии"

Мирча Луческу работает с "Динамо" второй сезон. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник "Динамо" 76-летний Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура Лиги чемпионов от "Баварии" - 0:5.

Луческу считает, что его команда сдерживала соперника до первого пропущенного мяча.

"Результат отражает то, что происходило на поле. Я и до игры говорил, что "Бавария"- претендент номер один на победу в Лиге чемпионов. Знал, что нам нельзя атакующе играть с таким соперником, который умело использует свободные зоны за спиной оппонента благодаря индивидуальным действиям и вертикальным передачам. Это было видно во втором тайме, когда мы пошли отыгрываться. в трех или даже в четырех случаях из пяти мы пропустили через свои же ошибки, когда отпускали мяч при выходе из обороны.

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До первого гола мы хорошо играли, сдерживали натиск соперника. Моментов практически не было. Но мяч с пенальти сразу изменил ситуацию на поле. Мне нужно посмотреть этот момент. Ребята в раздевалке говорили, что на Сергее Сидорчуку фолили. Его толкнули. Затем мы легко пропустили, когда Александр Андриевский слишком далеко отпустил мяч. Соперник запресингувал и одним пасом вывел Роберта Левандовского на ворота.

Пробовали выходить в атаку после пропущенных мячей, у нас было несколько хороших моментов, но мы часто теряли мяч во время последнего паса. Мы неправильно думали, поэтому не смогли забить. Исходя вперед, оставляли позади свободные зоны, которыми соперник воспользовался во втором тайме. Гол Лероя Сане с острого угла показал высокий уровень этого игрока и не только его.

"Бавария" для нас - очень сильный соперник. Но я не думаю, что в других матчах они будут так рисковать. Сегодня мюнхенцы оставляли своих защитников один на один с нашими нападающими. Но мы не смогли воспользоваться этими моментами ", - цитирует Луческу "Динамомания".

В третьем и четвертом турах ЛЧ "Динамо" проведет спаренные матчи против "Барселоны". Киевляне занимают третье место в турнирной таблице опережая каталонцев на одно очко. Лидирует в группе "Баварии" с двумя победами. В другом матче группы "Бенфика" победила "Барселону" - 3:0.