"Барселона" опозорилась в Португалии

Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

Каталонская "Барселона" опозорилась в матче второго тура Лиги чемпионов.

Команда Рональда Кумана в гостях проиграла разгромно "Бенфике" - 0:3.

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Уже в начале матча гости пропустили быстрый гол. Во втором тайме "Бенфика" забила еще дважды.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук провел на поле 75 минут, но результативными действиями не отметился.

"Барселона" занимает последнее место в турнирной таблице. Команда Кумана дважды проиграла со счетом 0: 3. Лидирует в группе "Бавария" с двумя победами. В третьем и четвертом туре Лиги чемпионов "Барселона" сыграет против киевского "Динамо".