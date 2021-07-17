Для олимпийцев установили кровати, на которых невозможно заниматься сексом

В комнатах олимпийцев в Токио установили картонные кровати.
Они способны выдержать до 200 кг и ломаются от резких движений, пишет Explica.
МОК принял такие средства, чтобы "избежать ненужных форм физического контакта" в период пандемии коронавируса. Спортсменам также запретили обниматься и пожимать друг другу руки.
Специальные кровати сделали из дерева и переработанного картона. Они способны выдержать вес только одного человека.
"Дерево и картон сломаются, если вы прыгнете на них, они едва выдержат вес двух людей, а тем более веселый праздник", - сказал менеджер Олимпийской деревни в Токио Такеси Китадзима.
Но спортсменам выдадут 150 тыс. презервативов.
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"Идея в том, чтобы спортсмены не использовали их в Олимпийской деревне, а отвезли обратно в свои страны, чтобы таким образом повысить осведомленность о заболеваниях, передающихся половым путем, и борьбу с ними", - сказал Китадзима.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости.
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