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вторник, 29 июня 2021 17:47

Пять украинских теннисисток сыграют на Олимпиаде

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Пять украинских теннисисток сыграют на Олимпиаде
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Украина будет представлена ​​пятью теннисистками на летних Олимпийских играх в Токио.

На турнире сыграет первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина, сообщает Федерация тенниса Украины.

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Также в Токио будет играть Даяна Ястремская, Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок.

В предварительном списке украинской сборной на Олимпиаду также входили Сергей Стаховский, Денис Молчанов и Катарина Завацкий. Сейчас по их выступления в Токио подтверждения нет.

Для первой ракетки Украины Элина Свитолина эти Олимпийские игры будут вторыми в карьере. в 2016 году в Рио-де-Жанейро украинка дошла до четвертьфинала. На той Олимпиаде также выступали сестры Киченок.

Олимпиада-2020 будет дебютной для Марты Костюк и Дайаны Ястремской

Теннисистки будут соревноваться на Олимпиаде-2020/21 в Токио с 24 июня по 1 августа.

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Дата
29
июня

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