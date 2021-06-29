Пять украинских теннисисток сыграют на Олимпиаде

Украина будет представлена пятью теннисистками на летних Олимпийских играх в Токио.
На турнире сыграет первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина, сообщает Федерация тенниса Украины.
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Также в Токио будет играть Даяна Ястремская, Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок.
В предварительном списке украинской сборной на Олимпиаду также входили Сергей Стаховский, Денис Молчанов и Катарина Завацкий. Сейчас по их выступления в Токио подтверждения нет.
Для первой ракетки Украины Элина Свитолина эти Олимпийские игры будут вторыми в карьере. в 2016 году в Рио-де-Жанейро украинка дошла до четвертьфинала. На той Олимпиаде также выступали сестры Киченок.
Олимпиада-2020 будет дебютной для Марты Костюк и Дайаны Ястремской
Теннисистки будут соревноваться на Олимпиаде-2020/21 в Токио с 24 июня по 1 августа.
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