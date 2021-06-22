Ястремскую оправдали в допинговой деле

Вторая ракетка Украины 20-летняя Даяна Ястремская возвращается в профессиональный теннис.
Международный независимый трибунал снял с украинской теннисистки обвинения в умышленном употреблении допинга, сообщает Федерация тенниса Украины.
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Стороне Ястремской удалось доказать, что запрещенный препарат попал в его организм из-за небрежности, а умысла в действиях спортсменки не было.
В результате Даяна, не играла с января, может вернуться к выступлениям WTA. Правда, на Уимблдон, где ранее украинка была в основной сетке, заявиться уже нельзя. Ястремская выступать на Олимпийских Играх.
Даяна Ястремская была отстранена от выступлений с 7 января. Даяна дважды требовала отменить дисквалификацию до вынесения окончательного вердикта, однако Спортивный арбитражный суд и Независимый суд отказывали Ястремской.
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