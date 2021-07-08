В Токио решили, пустят ли зрителей на Олимпиаду

На Олимпийские игры в Токио зрителей не допустят. Соответствующее решение 8 июля приняли организаторы.
Олимпиада-2020 должна состояться 23 июля - 8 августа 2021 года. Около 80% японцев хотят отменить или перенести игры из-за распространения пандемии коронавируса.
Именно поэтому состоялась дискуссия относительно присутствия зрителей на соревнованиях, пишет Kyodo.
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Во время переговоров с участием представителей Организационного комитета Игр, Международного олимпийского комитета (МОК), а также местных властей зрителей решили не пускать.
"Было решено, что столичные районы Токио, Канагава, Тиба и Сайтама не будут принимать зрителей", - говорится в сообщении.
В Японии зафиксировали более 727 тыс. случаев Covid-19 и 12,5 тыс. смертей. В стране продолжается очередной карантин. Одну дозу вакцины получили 10 млн граждан, две - почти 3 млн. Это составляет около 2,3% населения.
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