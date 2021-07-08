В Токио решили, пустят ли зрителей на Олимпиаду

 
Ексклюзивы
1/5
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
Просмотров: 198
В Украине будут контролировать водителей. Как будут бороться с нарушителями
В Украине будут контролировать водителей. Как будут бороться с нарушителями
Просмотров: 387
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 261
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 972
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1179
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 648
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 999
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 594
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 198
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 2799
Фото
Все фото
7
4
3
5
3
Четверг в фото: железная дорога за миллиарды долларов, потомство лемуров и сады Букингемского дворца
Четверг в фото: железная дорога за миллиарды долларов, потомство лемуров и сады Букингемского дворца
Ливнем смыло с дороги авто. Погибли женщина с ребенком: фото страшной непогоды в России
Ливнем смыло с дороги авто. Погибли женщина с ребенком: фото страшной непогоды в России
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Видео
Все видео
На белорусском заводе вспыхнул пожар
На белорусском заводе вспыхнул пожар
Ливень смывал людей на улицах: видео стихии
Ливень смывал людей на улицах: видео стихии
Лидеры Испании и Литвы экстренно прервали брифинг из-за вторжения авиации РФ
Лидеры Испании и Литвы экстренно прервали брифинг из-за вторжения авиации РФ
Франция рекомедует ЕС не признавать российские Covid-вакцины
Франция рекомедует ЕС не признавать российские Covid-вакцины
Под ледниками Антарктиды обнаружили активные озера: как они влияют на климат
Под ледниками Антарктиды обнаружили активные озера: как они влияют на климат
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 531
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2493
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 261
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1143
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2484
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 июля 2021
Просмотров: 90
Не думай у той бік
Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось ...
четверг, 08 июля 2021 19:11

В Токио решили, пустят ли зрителей на Олимпиаду

  Комментировать
В Токио решили, пустят ли зрителей на Олимпиаду
Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году. Фото: pinterest.com

На Олимпийские игры в Токио зрителей не допустят. Соответствующее решение 8 июля приняли организаторы.

Олимпиада-2020 должна состояться 23 июля - 8 августа 2021 года. Около 80% японцев хотят отменить или перенести игры из-за распространения пандемии коронавируса.

Именно поэтому состоялась дискуссия относительно присутствия зрителей на соревнованиях, пишет Kyodo.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посчитали, сколько будет стоить Японии отмена Олимпиады

Во время переговоров с участием представителей Организационного комитета Игр, Международного олимпийского комитета (МОК), а также местных властей зрителей решили не пускать.

"Было решено, что столичные районы Токио, Канагава, Тиба и Сайтама не будут принимать зрителей", - говорится в сообщении.

В Японии зафиксировали более 727 тыс. случаев Covid-19 и 12,5 тыс. смертей. В стране продолжается очередной карантин. Одну дозу вакцины получили 10 млн граждан, две - почти 3 млн. Это составляет около 2,3% населения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Токио решили, пустят ли зрителей на Олимпиаду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Украинцы и кримские татары победили войско Московы

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 9370
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 6723
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4698
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 3645
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 3546
Мир
Четверг в фото: железная дорога за миллиарды долларов, потомство лемуров и сады Букингемского дворца
Четверг в фото: железная дорога за миллиарды долларов, потомство лемуров и сады Букингемского дворца
7
 Просмотров: 306
Двух экс-президентов объявили в международный розыск
Двух экс-президентов объявили в международный розыск 1 Просмотров: 306
Путин отменил запрет на чартеры в Египет, действовавший с 2015-го
Путин отменил запрет на чартеры в Египет, действовавший с 2015-го Просмотров: 207
"Зеленский проверяет США": почему Арахамия заговорил об опыте Китая
"Зеленский проверяет США": почему Арахамия заговорил об опыте Китая Просмотров: 225
Еще один российский самолет пропал без вести
Еще один российский самолет пропал без вести Просмотров: 729
Больше всего комментируют
6
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
3
Краще не ризикувати
3
Члены правления Нафтогаза в убыточном 2020 году получили 600 млн грн награды
2
"Всплыл из вонючего болота прошлого" - министра времен Януковича проталкивают в руководители Мыстецкого арсенала
1
Скандальной Неле Штепе избрали новую меру пресечения. Решение суда удивляет
Голосов: 342
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть