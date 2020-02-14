Дисквалификацию украинского боксера за укус соперника сократили

ван Редкач сможет вернуться в ринг за полгода. Фото: соцсети

Дисквалификацию украинского боксера Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии в их январском поединке сократили до полугода.

Украинский боксер смог даже сохранить гонорар — $300 тысяч дол. При этом штраф $10 тыс. Редкачу все же придется заплатить, сообщает "Спортарена".

В конце января Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приостановила на год боксерскую лицензию Редкача, но сейчас сократила наказания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появилась новая промоутерская компания Top Boxing Generation

Поединок завершился победой Гарсии единогласным решением судей над Редкачем. Поражение от американца стало 5-м в карьере украинского боксера.