Дисквалификацию украинского боксера за укус соперника сократили

Дисквалификацию украинского боксера Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии в их январском поединке сократили до полугода.
Украинский боксер смог даже сохранить гонорар — $300 тысяч дол. При этом штраф $10 тыс. Редкачу все же придется заплатить, сообщает "Спортарена".
В конце января Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приостановила на год боксерскую лицензию Редкача, но сейчас сократила наказания.
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Поединок завершился победой Гарсии единогласным решением судей над Редкачем. Поражение от американца стало 5-м в карьере украинского боксера.
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