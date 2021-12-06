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понедельник, 06 декабря 2021 18:01

Динамовец заболел коронавирусом и не полетел в Лиссабон

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Динамовец заболел коронавирусом и не полетел в Лиссабон
Кенджера не болел в прошлом году. Фото: "Динамо"

Чемпион Украины понес кадровую потерю накануне матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики", который состоится 8 декабря в Лиссабоне.

Защитник "Динамо" Томаш Кенджера заразился коронавирусом, что показал сданный им тест. Таким образом польский футболист не полетел в столицу Португалии на матч с "Бенфикой". Также он пропустит поединок 18-го тура УПЛ против "Зари", после чего "Динамо" отправится на зимний перерыв. Сообщает meta-ratings.com.ua

В субботу защитник сыграл полтора тайма матча против "Вереса" в Луцке.

Заменить Кенджеру на позиции правого защитника способны два Александра — Тымчик и Караваев.

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После 5 туров в групповом єтапе Лиги чемпионов "Динамо" имеет 1 очко и досрочно заняло последнее место в группе. 8 декабря киевляне стетятся в Лиссабоне с "Бенфикой".

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Дата
06
декабря

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