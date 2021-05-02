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воскресенье, 02 мая 2021 11:09

"Динамо" выиграло Кубок кубков

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&quot;Динамо&quot; выиграло Кубок кубков
Александр Заваров открывает счет в матче. Фото: Фото: twb22.blogspot.com

Сегодня исполняется 35 лет со дня выигрыша киевским "Динамо" Кубка кубков-1986.

Тот год я помню чуть ли не по дням. Началось все с того, что в день четвертьфинала я впервые в жизни провел домой однокурсницу Наталью. Слава Богу, первый матч с "Рапидом" играли поздно и на футбол я успел.

В полуфинале с "Дуклой" было хуже. Наталья назначила свидание на 8:00 вечера. Было тепло и солнечно. Когда счет в первом тайме стал - 3:0 я ушел. С балкона меня окликнул Саша Омельченко:

- Ты куда? Ради какой-то ветреницы пропустишь полуфинал Кубка кубков?

Я опустил голову, потому что чувствовал Сашину правоту. После свидания сразу побежал к нему.

- Повезло тебе, - сказал товарищ. – "Динамо" имело кучу шансов, дважды попало в штангу, но больше не забило. Счет так и остался - 3:0.

Вечером 25 апреля, за неделю до финала, я поехал к школьному другу Андрею Градиленко. Андрею повезло служить в армии в Переяславе. В роковое чернобыльское утро 26 апреля мы мирно поели мороженого, погуляли по улочкам города и товарищ пошел на службу. Я едва втиснулся в автобус на Черкассы. На следующий день посмотрел, как "Динамо" в Киеве переиграло "Спартак" - 2:1. Удивительно, голы киевлян совсем не помню, а вот мяч престижа Родионова головой будто сейчас вижу.

Ты куда? Ради какой-то ветреницы пропустишь полуфинал Кубка кубков?

2 мая было тепло-тепло. Я приехал в Тальное и удивился, как все успело расцвести. Вечером должен был встретиться с Таней - Андреевой девушкой. Она хотела расспросить новости об Андрее. Наученный горьким опытом я рассчитал время так, чтобы финалу ничто не помешало.

Матч я смотрел в полном одиночестве. Быстрый гол Заварова меня не удивил. "Динамо" забивало до 10 минуты в каждом еврокубковом матче. А потом что-то пошло не так. Второго гола никак не было. Я уже начинал волноваться, когда произошла знаменитая атака веером и гол Блохина.

А от мяча Евтушенко получил истинное наслаждение. Плохо было только то, что порадоваться победе было не с кем. Ни обсуждения, ни какого-то специального выпуска новостей - ничего. Лишь в воскресенье, 4 мая принесли "Советский спорт". Тогда же вышло "Футбольное обозрение".

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А с Наташей мы разбежались осенью. Уставшее изнурительным сезона "Динамо" едва дотянуло до победы в чемпионате-1986. Следующий сезон окажется полностью провальным. Но мы еще этого не знали.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
02
мая

"Динамо" выиграло Кубок кубков

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