"Динамо" возродилось после победы над "Спартаком"

В матче со "Спартаком" дебютант "Динамо" Игорь Беланов отличился дважды

28 мая 1985-го впервые за 3 года на Республиканском стадионе в Киеве собрался аншлаг. 100 тыс. зрителей пришли посмотреть на советское "классико" - "Динамо" - "Спартак".

Предыдущие сезоны для киевлян вышли крайне неудачными. 1983-го из команды ушел тренер Валерий Лобановский. Ему поручили возглавить сборную СССР. При новом тренере Юрии Морозове динамовцы скатились со 2 места, которое они заняли в 1982-м, до 7 в 1983-м.

В следующем году Морозова уволили. Вернулся Лобановский, которого со скандалом выгнали из сборной после поражения от Португалии в Порту- 0:1. Неважно, что гол Португалии был забит с пенальти, которого не было.

Однако возвращение Лобановского никаких дивидендов "Динамо" не принесло. Киевляне играли очень нестабильно и заняли лишь 10 место. При этом подопечные Лобановского в сезоне 1984-го дважды уступили заклятому врагу - "Спартаку".

Несмотря на провал, Лобановский остался в команде. Зимой 1985-го он озвучил цели на сезон - завершить сезон в тройке призеров и дойти до финала Кубка СССР.

Однако весной 1985-го вся советская пресса только и писала о "Динамо". После 10 туров киевляне имели 7 побед, 2 ничьи и поражение от "Торпедо" и лидировали в чемпионате с 16 баллами. "Спартак" сыграл на матч больше и имел те же 16 очков. Встреча лидеров имела расставить все точки над "i".

После счета 0:2 отыгрываться уже было некорректно

Киевляне открыли счет уже на 12 мин. Блохин запустил по правому флангу дебютанта комады Яремчука, тот прострелил на линию штрафной, а Игорь Беланов сходу загнал его под перекладину. Вратарь москвичей Ринат Дасаев едва успел поднять руки.

Во второй половине игры преимущество киевлян стала еще больше. После подачи Анатолия Демьяненко со штрафного Беланов на мгновение опередил опекуна Геннадия Морозова и неотразимо пробил головой - 2:0. Это был 2-тысячный мяч "Динамо" в чемпионатах СССР.

"После счета 0:2 отыгрываться уже было некорректно", - подытожил матч тренер москвичей Константин Бесков.

"В той игре я понял, что в этом году" Динамо "будет чемпионом", - вспоминал впоследствии лучший игрок "Спартака" тех времен Федор Черенков.

В следующем туре разъяренные москвичи разгромили в Харькове "Металлист" - 7:0, но поезд уже ушел.

Именно эти 2 команды боролись за чемпионство до конца чемпионата. В решающем матче в Москве "Динамо" снова обыграло "Спартак" - 2:1 и обеспечило себе золотые медали.

Слабым утешением для москвичей стал выигрыш в "Динамо" на ранней стадии розыгрыша Кубка СССР-86. После результативной ничьей - 3:3, "Спартак" оказался точнее в серии пенальти.

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Киевляне в следующем году выиграли Кубок кубков и были основой сборной СССР, выступившей на Кубке мира-86 в Мексике.