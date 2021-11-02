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среда, 03 ноября 2021 00:19

"Динамо" во второй раз проиграло "Барселоне"

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&quot;Динамо&quot; во второй раз проиграло &quot;Барселоне&quot;
В первом матче киевляне минимально уступили каталонцам. Фото: Reuters

Добрый вечер!

"Тварь я дрожащая или право имею?". Именно под этим раскольниковским девизом предстоит матч киевского "Динамо" против "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Каталонцы нынешние – самая слабая команда за все время. Клуб валится и в Лиге чемпионов и в чемпионате Испании. Он фактически без тренера, без цели, без руля и парусов.

Еще год назад эта фраза считалась кощунственной, но сейчас уже всем надоел испуганный футбол Мирчи Луческу – без прогресса, без души и без надежды. В конце концов именно мы – самый титулованный футбольный клуб Восточной Европы, за который выступали три обладателя "Золотого мяча". А играем так, словно впервые попали в Лигу чемпионов: в первом тайме пытаемся отбиться, а во втором надеемся на контратаки. Заканчивается все плачевно – избиением и разгромом. Может, не стоит позориться, а попробовать сразу играть в футбол?

Особенно против нынешней "Барселоны".

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А вот и составы команд. Смотрите, анализируйте, угадывайте, в какой футбол будет играть сегодня Луческу.

"Динамо": Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Кенджера, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Гармаш

Запасные: Бойко, Бурда, Шабанов, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Вербич, Леднев, Антюх, Витиньо, Рамирес, Шкурин

"Барселона": Тер Стеген, Альба, Гарсия, Лангле, Мингеса, Бускетс, Гонсалес, Френки де Йонг, Гави, Фати, Депай

Запасные: Нето, Пенья, Дест, Умтити, Бальде, Араухо, Санс, Демир, Пуч, Люк де Йонг, Дембеле, Коутиньо

Однако слова словами, а игра началась!

3 мин. Пока гости не дают динамовцам даже прикоснуться к мячу.

4 мин. Депай бил с 7 метров, но успели киевляне заблокировать удар. Невеселое начало.

7 мин. Вынудили хозяева отдать мяч Тер Стегену. А потом даже атаковали левым фангом Караваева.

10 мин. Каждая атака гостей приводит к большему или меньшему пожару в штрафной динамовцев. Пока отбиваемся.

14 мин. Несколько выровняли игру киевляне и даже пытаются переходить на чужую половину поля.

16 мин. Снова очень трусливо и медленно выбегает в контратаки "Динамо". Такое впечатление, что ждут пропущенный мяч. И даже зрители не могут расшевелить это болото.

21 мин. Гарсия у гостей зарабатывает желтую карточку за грубый фол против Де Пены.

24 мин. Момент! Гармаш с Цыганковым прорвались по флангу, Виктор выкатил под удар Шапаренко, но удар у Николая не получился. Жаль!

26 мин. А в следующей атаке Де Пена хорошо пробил, но Тер Штеген доказал, что он не зря ест хлеб в Барселоне.

28 мин. Шапаренко вывалился под углом на ворота гостей, но пробил рядом со штангой. Уже лучше, но забить не удается.

32 мин. Лангле попадает в штангу наших ворот, но делает это из явного офсайда.

36 мин. Снова гости надолго закрыли "Динамо" на нашей половине поля. Пока без явных моментов у каталонцев.

39 мин. Трудно сегодня игрокам испанского гранда удается сдерживать Шапаренко. Снова сбили Николая.

42 мин. Нико Гонсалес очень опасно бил головой, но мяч застрял в ногах многочисленных защитников.

45 мин. Буяльского награждает арбитр горчичником. И перерыв у нас.

В параллельном матче "Бавария" прогнозируемо побеждает "Бенфику" - 2:1.

Возобновилась игра в Киеве.

47 мин. Гави заработал желтую на Караваеве.

50 мин. Лангле сорвал атаку гостей неудачным навесом за ворота киевлян. И сразу заработал предупреждение.

54 мин. Вновь продолжительное владение каталонцами и пока без серьезных угроз.

57 мин. Караваев попытался попасть в дальнюю девятку и совсем немного ему не хватило.

62 мин. Еще немного атаковали хозяева, но даже до намеков на опасность у ворот Тер Стегена не дошло.

64 мин. Пенальти ставит Хацеган. Картинно падал Фати. Ну, таких пенальти в наше время не ставят. И отменняет пенальти Овидиу Хацеган.

68 мин. Вперед полезла раздраженная "Барселона". Можно подловить гостей, забывающих о защите.

70 мин. Гол. Открывают счёт гости. Проворонили контратаку киевляне и дали пробить по центру ворот. Был рикошет от Шапаренко. Повезло каталонцам.

73 мин. Сидорчук претендовал на угловой после дальнего удара, но румынский арбитр не заметил, что мяч пересек лицевую линию.

77 мин. Тимчик и Вербич выходят вместо Де Пены и Кенджеры.

81 мин. Леднев и Шепелев сменяют усталых Буяльского и Шапаренко.

83 мин. И самая лучшая атака киевлян. Цыганков пробил, Тер Стеген парировал, а Вербич на добивании не попал в почти пустые ворота.

86 мин. Леднев с таким приемом мяч может и дальше сидеть на скамейке запасных.

88 мин. Похоже, очередной матч и очередное поражение команды. Ни одного забитого гола. Ну ничего, с нашим рейтингом в следующем году мы от Лиги чемпионов отдохнем.

89 мин. Забарный. Ну, как так? После углового вывалились на ворота и не смог жестко поставить ногу.

Все. Не смогли организовать хотя бы одну атаку киевляне в добавленные арбитром 5 минут. Третье поражение.

Следующую игру "Динамо" сыграет дома, 23 ноября против "Баварии". Пока у киевлян 1 очко после 4 матчей и последнее место в таблице.

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